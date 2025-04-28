Адвокат Дубровина: кредит, оформленный до брака, не делится при разводе

Адвокат Светлана Дубровина в интервью KP.RU дала рекомендации по составлению брачного договора, особенно актуального при наличии ипотеки и детей.

По ее словам, «предметом договора становится обычно стандартный набор – квартиры, машины, дачи и денежные средства».

Супруги часто обходят стороной вопрос содержания детей после развода, но могут оформить отдельное алиментное соглашение с указанием размеров выплат и направлений их использования. В отсутствие такого соглашения вопрос решается через суд.

Дубровина подчеркнула, что кредит, оформленный до брака, не делится при разводе, однако ответственность по выплате кредита и сам объект недвижимости можно разделить между супругами в брачном договоре. Это будет действовать даже в случае, если кредит оформлен на одного из супругов.