Адвокат Дроботов: эффективных методов борьбы с людьми с резкими запахами нет

Часто пассажиры общественного транспорта жалуются на людей, от которых исходят слишком резкие запахи. На сегодняшний день эффективных методов борьбы с таким обстоятельством нет, рассказал адвокат Станислав Дроботов в беседе с Life.

По словам специалиста, существуют разные правила перевозки пассажиров, и каждые диктуют свои условия. Зафиксировать обстоятельство «ароматности» можно с помощью свидетелей, однако саму интенсивность запаха определить невозможно.

Например, одного будет раздражать запах человека без места жительства, другого — запах парфюма, который не нравится конкретно ему, отметил Дроботов.