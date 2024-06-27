Адвокат Данильченко: жена не может отсудить у мужа при разводе абсолютно все имущество

Адвокат Виктория Данильченко объяснила, что жена не имеет права отсудить абсолютно все имущество у мужа при разводе. Об этом сообщил News.ru.

Специалист напомнила, что нажитое в браке имущество является совместной собственностью. При расставании оно делится в равных долях.

«Оставить экс-супруга с одной зубной щеткой женщине не удастся», — добавила адвокат.

По ее словам, предусмотрен, например, раздел денежных средств, недвижимости и ценных бумаг.

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