Адвокат Данильченко: суд может не учитывать мнение ребенка при разводе родителей

Адвокат Виктория Данильченко пояснила, могут ли дети выбрать, с кем остаться после развода родителей. Суд рассматривает различные факторы, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

Так, учитывается степень привязанности ребенка к членам семьи. Кроме того, значение имеет то, какие условия способны организовать стороны, рассказала эксперт.

«Слова несовершеннолетнего не всегда являются определяющими при принятии решения судом», — сообщила Данильченко.

Итоговое постановление, добавила адвокат, должно соответствовать интересам ребенка. Однако его желания не всегда берут во внимание.