Адвокат Данильченко: споры родителей о выезде ребенка за границу можно решить в суде

Адвокат Виктория Данильченко в эфире радио Sputnik рассказала, когда нужно согласие родителя на переезд ребенка за границу.

По словам эксперта, дети могут выезжать за рубеж с одним из законных представителей, если другой не подал заявление о несогласии. Ребенок также может путешествовать один, но при наличии нотариально оформленного согласия от законных представителей. В некоторых случаях согласие второго родителя может требоваться законодательством страны въезда, включая этап оформления визы.

Данильченко объяснила, как оформляется запрет на выезд ребенка за границу: родитель может указать срок действия запрета и страны, куда ребенку запрещено ехать. Запрет не распространяется на случаи, когда несовершеннолетний едет в сопровождении родителя, который выразил несогласие.

Если между законными представителями возникает спор, вопрос о возможности выезда решается в суде, заключила правозащитник.