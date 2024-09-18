Адвокат Данильченко рассказала, что ученика могут отчислить за нарушение дисциплины и насилие

Председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» и специалист в области семейного права Виктория Данильченко объяснила, при каких обстоятельствах ученика могут исключить из школы. Она рассказала радиостанции Sputnik, что обучающиеся обязаны соблюдать устав учебного заведения и его внутренние правила.
По словам адвоката, поддержка дисциплины в учебных учреждениях должна основываться на уважении к учащимся и преподавателям. Физическое или психологическое насилие в отношении других категорически запрещено. В случае нарушения устава и правил, к ученикам могут быть применены дисциплинарные взыскания, включая замечания, выговоры или исключение из учебного заведения, предостерегла Данильченко.
Она также добавила, что в случае неоднократных дисциплинарных нарушений школа имеет право отчислить ученика, достигшего 15-летнего возраста.
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