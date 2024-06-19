Адвокат Данильченко рассказала, что признаком женщины-абьюзера является параноидальная ревность

Если женщина патологически ревнива, возможно, она на самом деле абьюзер. Об этом News.ru рассказала адвокат Виктория Данильченко.

По ее словам, также признаком абьюзивного поведения можно назвать гиперопеку со стороны женщины. Она также нередко одаривает партнера, чтобы потом иметь возможность им манипулировать.

«Женщина-тиран рассматривает супруга как часть своего имущества и контролирует семейную жизнь и поведение супруга», — отметила адвокат.

Она добавила, что женщины-манипуляторы обычно ведут себя так, потому что переняли ролевую модель у родителей. Партнеру абьюзера нужно научиться отстаивать свои границы.