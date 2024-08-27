Адвокат Данильченко рассказала, что одинокие россиянки имеют право усыновить ребенка

Согласно законодательству о семье в России, одинокая женщина имеет возможность усыновить или удочерить ребенка.Об этом адвокат Виктория Данильченко сообщила NEWS.ru.

По ее словам, закон не содержит определения термина «одинокая женщина». Под ним можно понимать незамужнюю гражданку, которая живет одна, или же ту, чей муж не может быть усыновителем, к примеру, из-за проблем со здоровьем.

Таким образом, это будет женщина, которая станет единственным родителем, отвечающим за воспитание и развитие ребенка. Данильченко добавила, что стать усыновителем не получится, если женщина ранее уже была приемной матерью, и усыновление было аннулировано судом по ее вине, или если она имеет или имела судимость, либо проходила через уголовное преследование.

Кроме того, женщине необходимо иметь стабильный доход, способный гарантировать ребенку прожиточный минимум, установленный в регионе Российской Федерации, где они проживают.

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