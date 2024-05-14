Адвокат Данильченко посоветовала обращаться к мировому судье при неуплате алиментов на ребенка | 360°

14 мая 2024, 14:25
Адвокат Данильченко посоветовала обращаться к мировому судье при неуплате алиментов на ребенка
Алименты на ребенка можно взыскать с отца-неплательщика через суд. Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко в беседе с News.ru.
По ее словам, если требование связано только с принуждением к выплате средств, необходимо обратиться к мировому судье по месту жительства. В данном случае речь не идет об установлении отцовства или лишении родительских прав.
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При возражении мужчины или других препятствиях следует направить в инстанцию иск. Решение и исполнительный лист передаются судебным приставам, пояснила эксперт.
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