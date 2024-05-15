Адвокат Данильченко: на одного ребенка назначают алименты в размере ¼ от дохода | 360°

Общество 15 мая 2024, 14:50 Адвокат Данильченко: на одного ребенка назначают алименты в размере ¼ от дохода

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Алименты на ребенка могут перечисляться как добровольно, так и принудительно. Второй вариант предполагает судебные разбирательства. Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко в беседе с Life.

Она пояснила, что при постоянном доходе родителю назначают выплаты в долевом отношении.

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«На одного ребенка — в размере 1/4 от заработка, на двух детей — 1/3, на трех и более детей —1/2», — отметила эксперт.

По ее словам, вариант с алиментами в твердой денежной сумме выбирают при нерегулярном заработке стороны. Решение инстанции о взыскании подлежит немедленному исполнению.