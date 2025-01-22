Адвокат Чеботарева: телефонные мошенники обычно действуют из-за рубежа

Адвокат Ирина Чеботарева рассказала, почему преступления в сфере телефонного мошенничества раскрываются нечасто. Ее слова опубликовала « Национальная служба новостей ».

Как сообщила эксперт, такие деяния имеют высокий уровень латентности, потому что преступники обычно находятся за границей. Ввиду местоположения их сложнее идентифицировать.

«Часто установить исполнителей, организаторов не представляется возможным. В силу известных обстоятельств межгосударственное сотрудничество сейчас по основополагающим вызовам современности затруднено», — добавила специалист.

Она также отметила, что чаще удается задержать курьеров или посредников, которые выполняют второстепенные роли в схеме. А вот рассчитывать на возврат украденных средств жертвы могут крайне редко.