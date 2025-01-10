Адвокат Будовниц посчитал ненужным публиковать открытые данные об алиментщиках

Юрист Владислав Будовниц выразил сомнения в эффективности нового проекта, связанного с созданием реестра лиц, не оплачивающих алименты. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Будовниц указал на тот факт, что данные о таких людях будут опубликованы в открытом доступе на сайте службы судебных приставов. Информация о задолженности доступна широкой публике, но юрист подчеркнул, что данная инициатива может быть неэффективной, поскольку те, кто попал в административную или уголовную ответственность, уже находятся в состоянии крайней степени зависимости от обстоятельств, и им остается лишь один выход — следовать предписанной процедуре.

По мнению юриста, данный проект может оказаться бесполезным для большинства людей, находившихся в подобных ситуациях, и не будет способствовать решению проблемы задолженности по алиментам.