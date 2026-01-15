Адвокат Борзенко сообщила, что в некоторых случаях работодатель обязан оплачивать обеденный перерыв

Адвокат Надежда Борзенко в беседе с RT напомнила о правилах предоставления обеденного перерыва согласно статье 108 Трудового кодекса РФ.

По словам эксперта, перерыв для отдыха и питания длится от 30 минут до двух часов и не включается в рабочее время, соответственно, не оплачивается.

«Однако из этого общего правила существуют определенные исключения, когда перерыв фактически становится частью оплачиваемой рабочей смены», — добавила специалист.

Как пояснила Борзенко, такое возможно, если характер работы не позволяет сотруднику оставить свое место для полноценного отдыха.