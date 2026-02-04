Адвокат Борзенко рассказала, что несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм моет стать причиной выселения из жилья

Адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко сообщила «Газете.Ru» , что хранение некоторых опасных предметов может привести к выселению из дома или квартиры. Это предусмотрено российским законодательством.

В частности, запрещено хранить легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, такие как бытовые горючие жидкости (бензин, керосин), баллоны с горючими газами, порох и пиротехнические изделия. Также не допускается хранение предметов и веществ, представляющих химическую, биологическую или радиационную опасность, например, концентрированных кислот и щелочей, сильнодействующих пестицидов, инсектицидов, ртути и ядов, отметил сайт «Известия».

Особое внимание следует уделить хранению оружия. Необходимо зарегистрировать не только само оружие, но и боеприпасы к нему. Нарушение этого требования может стать основанием для выселения.

Кроме того, выселение возможно за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, например, за складирование больших объемов легковоспламеняющегося мусора, гниющих отходов или других предметов, которые могут привести к антисанитарии и распространению насекомых. Такие действия могут быть расценены как бесхозяйственное обращение с жильем или нарушение прав соседей, заключила Борзенко.