Адвокат Борзенко рассказала, что беременные защищены от увольнения по решению руководства
Адвокат Надежда Борзенко поделилась информацией с RT относительно процедуры увольнения сотрудников работодателями.
Как пояснила специалист, компания вправе инициировать увольнение сотрудника, включая случаи сокращения штата или несоответствие занимаемой должности, исключительно после возвращения последнего из отпуска на работу.
«А вот нахождение в командировке не защищает от увольнения по инициативе работодателя», — добавила эксперт.
По ее словам, беременные женщины защищены от увольнения по решению начальства. То же самое относится и к матерям после родов, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также другим членам семьи, ухаживающим за малышом.