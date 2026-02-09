Адвокат Богомолов рассказал, как избежать обмана при покупке онлайн-курсов

Адвокат Виталий Богомолов из МКА «Клишин и партнеры» рассказал RT , на что стоит обратить внимание перед покупкой онлайн-курсов. Он предупредил, что пользователи могут столкнуться с двумя видами нарушений: нарушение условий договора об образовательных услугах и мошенничество.

Первым шагом эксперт рекомендует изучить общедоступную информацию о лице, у которого планируется приобретение образовательных услуг. Для этого следует ознакомиться с его сайтом, узнать сведения о полном наименовании юрлица или ИП, их ИНН, ОГРН (ОГРНИП). Затем на сайте ФНС можно получить бесплатную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, чтобы узнать дату регистрации лица и последние внесенные сведения.

Далее стоит проверить организацию на наличие и количество споров на сайтах судов общей юрисдикции и на сайте арбитражных судов. Если судебных споров много (от пяти и больше), то это повод задуматься. Также следует проверить, находится ли компания в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Также рекомендуется проверить сведения о лицензии организации на образовательные услуги в реестре Рособрнадзора. Без лицензии регулятора продавать обучающие курсы можно, однако их качество может быть не самым лучшим.

«Изучите отзывы в интернете об онлайн-школе. Конечно, они могут быть написаны самой организацией или конкурентами, однако общее представление об уровне обучения помогут составить», — подчеркнул Богомолов.

Не стоит забывать и о проверке полномочий лица, которое подписывает договор со стороны образовательной организации. Например, если это директор, то в выписке из ЕГРЮЛ он должен указываться именно как директор по состоянию на дату подписания договора обучения.

В финале можно перейти к изучению программы обучения, преподавателей и их опыта, графика и сроков обучения, стоимости и возможных способов оплаты.