Адвокат Бетрозов рассказал о двух популярных мошеннических схемах в области ЕГЭ

Адвокат Шон Бетрозов в беседе с «Известиями» предостерег о том, что современные мошеннические схемы, направленные на выпускников, эксплуатируют их страхи перед ЕГЭ.

Он отметил, что ежегодно методы обмана становятся все более изощренными, а злоумышленники — более настойчивыми в своих предложениях. Одной из самых распространенных афер является продажа поддельных контрольно-измерительных материалов (КИМ), которые предлагаются через фальшивые каналы и сайты. Покупатели получают либо устаревшие версии тестов, либо полностью вымышленные задания, которые никак не помогут на экзамене.

Бетрозов также указал на популярность другой мошеннической схемы — предложение сдачи экзамена за выпускника. Несмотря на ужесточение мер безопасности на пунктах проведения ЕГЭ, включая использование металлодетекторов, видеонаблюдения и биометрической идентификации, злоумышленники продолжают предлагать подобные услуги, осознавая, что родители и ученики готовы платить большие деньги за гарантированный результат.