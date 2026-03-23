Адвокат Барканов сообщил о возможности запрета на использование ИИ в работе

В российском законодательстве отсутствует единая система регулирования искусственного интеллекта. Существующие нормативные акты в этой сфере довольно разрознены по отраслевому принципу. Такая ситуация создает правовую неопределенность относительно допустимости использования ИИ при выполнении сотрудниками трудовых обязанностей, сообщил адвокат Александр Барканов в беседе с RT .

По мнению специалиста, для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности за применение ИИ должен быть недвусмысленно сформулирован юридический состав правонарушения.

«Общие нормы трудового законодательства не содержат запрета или ограничений на использование ИИ при выполнении работы. В то же время такие запреты могут быть включены в другие нормативные акты — в так называемые локальные акты по труду конкретной организации», — отметил эксперт.

Он добавил, что работодатель вправе контролировать соблюдение сотрудниками установленного запрета по использованию ИИ и применять в случае нарушения дисциплинарные санкции вплоть до увольнения.