Адвокат Багатурия рассказал, что срок содержания обвиняемых в СИЗО может превышать пять лет из-за загруженности судей

Адвокат Вадим Багатурия, ранее работавший следователем прокуратуры, заявил «Ридусу» , что в России обвиняемые могут находиться в следственных изоляторах до пяти лет и более. Это связано с загруженностью судей, из-за которой дела рассматриваются недостаточно быстро.

«На стадии следствия срок содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей не может превышать 18 месяцев. Когда дело поступает в суд, срок пребывания в СИЗО исчисляется без каких-либо ограничений», — отметил адвокат.

По его словам, несмотря на призывы Верховного суда России обращать особое внимание на сроки пребывания в СИЗО, ситуация не меняется.