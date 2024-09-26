Адвокат Астахов: лицо, которое не регистрируется как ИП или самозанятый, не имеет права заниматься предпринимательством

Адвокат, заслуженный юрист России Павел Астахов в беседе с радио Sputnik пояснил, что физическое лицо, которое не регистрируется как ИП или самозанятый, не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью.

При этом эксперт добавил, что заключать договор с исполнителем с сайтов объявлений есть право у всех.

«Граждане могут заключать договоры гражданско-правового характера на оказание услуг или выполнение работ. Простая письменная форма, в которой вы описываете тот перечень услуг или работ, которые вам необходимо», — пояснил Астахов.

В договоре должны быть прописаны паспортные данные, объем, сроки выполнения и стоимость работ, добавил адвокат.