Адвокат Астахов: юристов-мошенников можно выявить с помощью сайта Минюста

При обращении за юридической помощью некоторые клиенты не получают желаемый результат и остаются без денег. Как распознать юристов-мошенников, рассказал адвокат Павел Астахов в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, необходимо проверять специалиста на электронной площадке Министерства юстиций РФ.

«Забиваете фамилию, имя, отчество в реестр на сайте Минюста и смотрите, есть ли такой адвокат или его нет. Вот и все. Очевидно, что если он вас уже обманывает, то дальше ничего хорошего не будет», — пояснил эксперт.

Он также посоветовал всегда читать подписываемый договор. Недобросовестный юрист способен составить документы, которые «могут вас разорить».