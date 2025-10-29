Адвокат Артякова рассказала, что родители могут установить рамки для встреч внуков с бабушками и дедушками

В России отмечают День бабушек и дедушек, который напоминает о значимости семейных ценностей и законных правах старшего поколения на общение с потомками. По Семейному кодексу бабушки и дедушки имеют право участвовать в жизни и воспитании внуков, но на практике это право может стать предметом споров. Адвокат Марина Артякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что родители могут установить рамки для встреч с бабушками и дедушками через письменное соглашение.

В документе указываются место, частота и длительность встреч. Если ребенку уже есть 10 лет, учитывается и его мнение, написал сайт aif.ru.

Если родители против общения и отказываются заключать соглашение, бабушки и дедушки могут обратиться в органы опеки и попечительства. После проверки обстоятельств органы опеки могут выдать распоряжение, обязывающее родителей не препятствовать встречам.

В случае неразрешимых споров пожилые родственники могут подать иск в суд. Судья учитывает множество факторов: возраст ребенка, состояние здоровья, распорядок дня, учебную нагрузку и степень привязанности к бабушке или дедушке. Конфликт между поколениями не является основанием для полного запрета встреч.