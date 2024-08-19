Адвокат Антонова: при затоплении квартиры необходимо снять происходящее на видео

Адвокат Екатерина Антонова рассказала, как действовать, если квартиру затопили соседи. Для начала необходимо определить источник льющейся воды, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

Если жильцы не открывают дверь, самостоятельно выбивать ее недопустимо, заявила специалист. По ее словам, такие действия могут расценить как незаконное проникновение в жилище. Верный шаг — обратиться в аварийную службу.

Антонова также посоветовала зафиксировать на фото и видео происходящее в квартире. Материалы станут дополнительным доказательством при возмещении ущерба.