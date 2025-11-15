Адвокат Аличеева рассказала о возможности оспорить брачный договор

Брачные договоры становятся все более популярными среди супругов для урегулирования имущественных вопросов. Однако даже нотариально заверенные соглашения могут привести к судебным разбирательствам, рассказала адвокат Екатерина Аличеева в беседе с « КомсаNews ».

По словам эксперта, документ может быть оспорен, если при его заключении имели место обман, давление или заблуждение. Также соглашение признают недействительным, если оно ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или используется для сокрытия активов при банкротстве и ущерба кредиторам.

Суды принимают во внимание различные доказательства: переписку, свидетельские показания, записи переговоров. Часто споры возникают из-за сокрытия доходов и имущества, что нарушает принципы добросовестности и равенства сторон, добавил сайт «Поясним за Тагил».