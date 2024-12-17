Адвокат Алешкин заявил, что нельзя бесконечно перекладывать допнагрузки на работающее население

Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с «ФедералПресс» прокомментировал инициативу распространить аналог туристического налога на сферу такси и курьерскую доставку в России.

По его мнению, это дополнительные нагрузки на работающее население, которое и так находится в непростом положении.

«Нельзя бесконечно перекладывать бремя выплат пенсий и пособий на работающее население и делать это за счет целой отрасли. Это неэффективно и социально опасно», — сказал адвокат в беседе с журналистами.

Алешкин считает, что введение новых видов налогов сейчас невозможно. Он предлагает поискать другой способ пополнения бюджета.