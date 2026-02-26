Адвокат Алешкин рекомендовал вызывать медиков для фиксации травмы ребенка на детской площадке
Адвокат Андрей Алешкин рассказал Life.ru, кто несет ответственность, если ребенок получил травму на детской площадке.
Если территория находится в ведении управляющей компании, то именно эта организация отвечает за ее состояние.
«Здесь главное — правильно установить причастность УК и доказать, что вред причинен именно на этой площадке», — отметил эксперт.
По словам юриста, фиксация происшествия начинается с вызова скорой помощи или полиции. Медики и участковый должны зарегистрировать травму и место происшествия, после чего определяется балансовая принадлежность площадки. Далее возможны досудебная претензия или обращение в суд.