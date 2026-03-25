Адвокат Алешкин предупредил, что за захламление балкона можно получить штраф и попасть под уголовную ответственность

Адвокат Андрей Алешкин рассказал aif.ru , что за захламление балкона можно получить штраф и даже попасть под уголовную ответственность.

По словам специалиста, жильцов могут привлечь к ответственности за нарушение правил эксплуатации жилищного фонда. В этом случае предусмотрены штрафы: до 1500 рублей для граждан, до 3000 рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Еще одно основание для наказания — нарушение требований пожарной безопасности. Захламление балкона может затруднить эвакуацию при пожаре. Гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима, например, в засушливый сезон, штраф возрастает до 10–20 тысяч рублей. Если захламление стало причиной пожара, ущерба или вреда здоровью средней тяжести, штраф составит до 50 тысяч рублей.

Уголовная ответственность наступает, если нарушение правил пожарной безопасности привело к тяжкому вреду здоровью или смерти человека. Виновнику может грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.