Адвокат Алешкин назвал несостоятельной идею об изменении возрастной категории

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за повышение возрастной планки для молодежи. Адвокат Андрей Алешкин в беседе с « ФедералПресс » раскритиковал идею ведомства.

Эксперт назвал инициативу несостоятельной, отметив игнорирование определенных биологических факторов.

«Ничего менять не нужно, это биологический возраст, и категория 40 плюс, как и я сам, уже не молодежь. Не нужно „натягивать сову на глобус“», — заявил специалист.

По его словам, предложения Всемирной организации здравоохранения не соответствуют духу России. Алешкин призвал напомнить Мурашко, министром какой страны он является.