Адвокат Алешкин назвал несостоятельной идею об изменении возрастной категории
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за повышение возрастной планки для молодежи. Адвокат Андрей Алешкин в беседе с «ФедералПресс» раскритиковал идею ведомства.
Эксперт назвал инициативу несостоятельной, отметив игнорирование определенных биологических факторов.
«Ничего менять не нужно, это биологический возраст, и категория 40 плюс, как и я сам, уже не молодежь. Не нужно „натягивать сову на глобус“», — заявил специалист.
По его словам, предложения Всемирной организации здравоохранения не соответствуют духу России. Алешкин призвал напомнить Мурашко, министром какой страны он является.