Адвокат Акулич сообщил, что статья по делу редактора Ura.ru Аллаярова не предполагает ареста

Адвокат Константин Акулич высказался относительно уголовного дела, возбужденного против редактора URA.RU Дениса Аллаярова. По словам юриста, обвинение в передаче взятки своему дяде не предполагает применения строгих мер пресечения, включая арест.

Акулич подчеркнул, что в силу профессиональной этики не может комментировать детали дела, но отметил, что согласно действующему законодательству, обвинение по статье 291 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести. Это исключает возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на период следствия и судебного разбирательства.

Силовики посетили дом Аллаярова 5 июня, одновременно в редакции издания проводились следственные действия. Вместе с Аллаяровым были задержаны корреспонденты Анна Салымская и Сергей Бодров, все трое проходили по делу в качестве свидетелей. Вечером того же дня Аллаярову были предъявлены обвинения в даче взятки. Следствие утверждает, что он передал 20 тысяч рублей своему дяде Андрею Карпову, занимавшему пост начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, якобы за оперативную сводку.

Однако в URA.RU считают эту информацию недостоверной, полагая, что редактор стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом пытается облегчить свою участь по другому обвинению.

Акулич также обратил внимание на то, что правоохранительные органы интересовались, откуда издание получает информацию о криминальных событиях области. Это, по мнению адвоката, указывает на попытку давления на журналистику.