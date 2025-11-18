Адвокат Айвар отметила, что сделки по продаже жилья не могут стать необратимыми

Заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с ИА НСН отметила, что сделки по продаже жилья не могут стать необратимыми. Это нарушило бы конституционное право граждан на защиту своих интересов.

«Известия» сообщают, что количество проблемных сделок с недвижимостью, в результате которых обманутые мошенниками пенсионерки возвращают квартиры через суд, но не возвращают деньги, исчисляется сотнями.

Для решения проблемы Федеральная нотариальная палата предлагает закрепить на законодательном уровне принцип бесповоротности записей в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Однако внесенные предложения не могут нарушить конституционные права граждан.