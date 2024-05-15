Адвокат Аграновский назвал систему ЕБС далекой от совершенства, чтобы использовать ее для назначения штрафов | 360°

Общество 15 мая 2024, 17:00 Адвокат Аграновский назвал систему ЕБС далекой от совершенства, чтобы использовать ее для назначения штрафов

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Единая биометрическая система (ЕБС) далека от совершенства, чтобы использовать ее для автоматического назначения штрафов россиянам за административные правонарушения. Об этом «Ридусу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее комиссия Госсовета РФ поручила Минцифры проработать вопрос о выявлении правонарушителей при помощи Единой биометрической системы.

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«Она (система — ред.) может налагать штрафы аналогично системе штрафов для автомобилистов, нарушивших ПДД. Но даже там процент ошибок высок», — сказал эксперт.

Позже Центр биометрических технологий выступил с заявлением, что российское законодательство не позволяет использовать систему в качестве наложения штрафов.