Адвокат Адлер: за неуплату алиментов предусмотрено уголовное наказание

В случаях неисполнения обязательств по выплате алиментов нарушителя можно привлечь к ответственности. Об этом заявила адвокат Алена Адлер в беседе с Общественной Службой Новостей .

Эксперт напомнила, что за взысканием алиментов обращаются в судебном порядке. Еще один вариант предполагает иск с твердой денежной суммой. Кроме того, в некоторых случаях способны помочь приставы.

По словам специалиста, за систематическое уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Эта система справедлива, поскольку обязанность обеспечивать своих детей считается безусловной, заявила Адлер.