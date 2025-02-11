Адвокат Адлер: за неуплату алиментов предусмотрено уголовное наказание

В случаях неисполнения обязательств по выплате алиментов нарушителя можно привлечь к ответственности. Об этом заявила адвокат Алена Адлер в беседе с Общественной Службой Новостей.
Эксперт напомнила, что за взысканием алиментов обращаются в судебном порядке. Еще один вариант предполагает иск с твердой денежной суммой. Кроме того, в некоторых случаях способны помочь приставы.
По словам специалиста, за систематическое уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Эта система справедлива, поскольку обязанность обеспечивать своих детей считается безусловной, заявила Адлер.
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