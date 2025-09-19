Администрация Перми напомнила, что за проезд «зайцем» может грозить арест на 15 суток

Город Пермь увеличил доходы бюджета на сумму 22 миллиона рублей благодаря безбилетникам. Об этом сообщил сайт properm.ru .

Власти города напомнили, что в случаях неоплаты наложенного административного взыскания специалисты оформляют дополнительный протокол, предусматривающий удвоение размера первоначального штрафа.

Нарушитель также может быть арестован сроком до 15 суток. Еще одна мера наказания для "зайцев" — обязательные работы.