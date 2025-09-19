Администрация Перми напомнила, что за проезд «зайцем» может грозить арест на 15 суток
Город Пермь увеличил доходы бюджета на сумму 22 миллиона рублей благодаря безбилетникам. Об этом сообщил сайт properm.ru.
Власти города напомнили, что в случаях неоплаты наложенного административного взыскания специалисты оформляют дополнительный протокол, предусматривающий удвоение размера первоначального штрафа.
Нарушитель также может быть арестован сроком до 15 суток. Еще одна мера наказания для "зайцев" — обязательные работы.
