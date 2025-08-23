Администрация Кургана объявила о спиле деревьев на улице Бурова-Петрова

В Кургане планируют спилить деревья, которые ограничивают видимость на дороге и создают проблемы для автомобилистов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные местной администрации.

Работы собираются провести на улице Бурова-Петрова, в районе съезда на Омскую улицу. Предположительно, мероприятия завершат до 1 сентября 2025 года.

«По данному адресу работы по сносу поросли деревьев и поднятию крон будут выполнены в ближайшие дни», — отметили в департаменте развития городского хозяйства.

Ранее местные жители жаловались, что деревья закрывают обзор дороги, из-за чего сложно заметить выезжающие машины.