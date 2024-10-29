Администрация городского округа Химки Московской области допустила нарушения при проведении торгов﻿

Согласно доводам жалобы, конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка размещения конкурсной документации, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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