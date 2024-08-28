Сегодня 09:23 Администрация городского округа Химки Московской области допускает нарушения при проведении аукциона
Согласно доводам жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, и признала жалобу обоснованной.
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