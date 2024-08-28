Администрация городского округа Химки Московской области допускает нарушения при проведении аукциона

Согласно доводам жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, и признала жалобу обоснованной.

Место Дурова в России. Основателя Telegram пригласили в МФЦ после освобождения

Названы способы дистанционного открытия бизнеса без посещения ФНС

«Больно уколоть Россию». Какая судьба ждет Дурова и Telegram

Pogiba Alexandra/news.ru

От голубей мира до «за ВСУ». Россияне едут туда, где враг убивает россиян

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Осенний призыв — 2024. Начало, сроки, условия, возраст

Девушка провожает новобранца. Viktor Pogontsev

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте