Администрация городского округа Дубна Московской области допускает нарушения при проведении торгов

Согласно доводу жалобы, Администрация указала не соответствующую действительности информацию об обременениях в извещении о проведении аукциона.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения торгов, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.