Адаптивный спорт: как особенные дети и молодые взрослые преодолевают преграды

В Костроме и Ярославле проект «НА СТАРТ! Ролики» Благотворительного фонда «География Добра» продолжает дарить радость движения, проводя занятия адаптивным роллер-спортом для детей и молодых взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ребята от 4 до 17 лет и молодые люди от 18 до 35, с разными особенностями — синдромом Дауна, РАС, ДЦП, нарушениями зрения и слуха – обретают здесь новые возможности.

Спорт для них — это не просто физическая активность. Это ключ к развитию баланса и координации, улучшению коммуникативных навыков и, главное, обретению уверенности в себе и своих силах. Индивидуальный подход инструкторов помогает каждому участнику освоить ролики и почувствовать вкус победы.

Благодаря поддержке Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» команда проекта пополнилась пятью новыми, сертифицированными инструкторами, прошедшими специальное обучение. Это значит, что еще больше участников смогут получить необходимую поддержку. С приходом теплой погоды к проекту присоединится и Иваново, где тренировки будут проходить на свежем воздухе. Важно подчеркнуть, что для подопечных из Костромы, Ярославля и Иваново занятия абсолютно бесплатны, что позволяет каждому, независимо от финансового положения семьи, приобщиться к спорту и почувствовать себя частью дружной команды.

Проект «НА СТАРТ!» Благотворительного фонда «География Добра» — это яркое доказательство того, что спорт должен быть доступен каждому. Эта инициатива дарит детям и взрослым с ОВЗ шанс на активную жизнь, новые знакомства и радость достижений.