«Абзац» попал в топ-10 Telegram-каналов среди медиа

Telegram-канал «Абзац» вошел в десятку лучших среди СМИ в мессенджере. Рейтинг создали эксперты агрегатора «ПУЛ Telegram» и аналитической площадки The World Inform.
Эксперты анализируют посты и учитывают, что материалы касаются каждого россиянина. В рейтинге важную роль играют не только цитируемость, но и вовлеченность аудитории — количество лайков, репостов и комментариев. Попадание в список подчеркивает высокий уровень доверия читателей к этому электронному ресурсу.
