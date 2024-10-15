«Абзац»: некоторые работодатели отказывают в найме после проверки кредитной истории

Некоторые российские работодатели интересуются наличием кредитов у кандидатов на должности. Проблемы в данном вопросе способны стать причиной отказа в найме. Об этом сообщил « Абзац ».

Проверки кредитной истории особенно касаются представителей специальностей, которые связаны с распределением средств в компании. Речь идет, например, о бухгалтерах и финансовых директорах.

При подготовке к собеседованию стоит убедиться, что все долги погашены. Изучить личную кредитную историю можно на портале «Госуслуги».