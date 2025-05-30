Аборты, безопасный интернет и многодетные отцы. Гусев — о новых инициативах депутатов
Депутат Гусев: инициативы по защите детей и мерах поддержки скоро станут законом
Новые инициативы о защите отцов, борьбе с пропагандой проституции, повышении рождаемости через перевод абортов в государственные клиники обсудили на пресс-конференции Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
В Госдуме существуют две межфракционные группы, одна из которых работает по сохранению традиционных ценностей под руководством Анны Кузнецовой, вторая — по защите христианских ценностей, возглавляемая Петром Толстым. В этих группах задействовано около ста депутатов, отметил Гусев.
«Это практически готовые законодательные инициативы, которые в ближайшее время найдут отражение в российском законодательстве», — подчеркнул депутат.
Одной из ключевых стала тема о защите прав отцов, особенно многодетных. Еще одно направление — защита детей и подростков от деструктивного контента. Гусев напомнил о пробелах в законодательстве — в УК отсутствует наказание за вовлечение несовершеннолетних в проституцию или сексуальные веб-чаты.
Мы должны оперативно ввести ответственность за пропаганду таких действий.
Дмитрий Гусев
депутат
На пресс-конференции особо уделили внимание вопросам рождаемости. Глава Патриаршей комиссии отец Федор Лукьянов рассказал об опыте регионов, где перевод абортов в госклиники привел к росту рождаемости. Гусев заявил, что эта мера рабочая и ее необходимо поддержать на федеральном уровне.
Отдельно затронули проблему отсутствия единого реестра с перечнем мер поддержки семей, где родители могли бы легко узнать, на что они могут рассчитывать.