Новые инициативы о защите отцов, борьбе с пропагандой проституции, повышении рождаемости через перевод абортов в государственные клиники обсудили на пресс-конференции Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

В Госдуме существуют две межфракционные группы, одна из которых работает по сохранению традиционных ценностей под руководством Анны Кузнецовой, вторая — по защите христианских ценностей, возглавляемая Петром Толстым. В этих группах задействовано около ста депутатов, отметил Гусев.

«Это практически готовые законодательные инициативы, которые в ближайшее время найдут отражение в российском законодательстве», — подчеркнул депутат.