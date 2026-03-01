«АБН24»: в 2026 году в мир дизайна придет философия «Эстетики расцвета»

В 2026 году мир дизайна сделает шаг в сторону природы, отказавшись от техногенности и холодного минимализма. На смену им придет философия «Эстетики расцвета» (Bloom Aesthetic), которая будет основана на стремлении к эмоциональной устойчивости, нежности и подлинности, написало «АБН24» .

Люди устали от пиксельной реальности и стремятся к живому, тактильному и естественному. Даже привычные праздничные атрибуты будут переосмыслены: воздушные шары станут напоминать бутоны пионов или тюльпанов, создавая ощущение парящего сада.

В цифровой среде «Эстетика расцвета» проявится еще ярче. Креативные агентства включат цветочную символику в свои гайдлайны, чтобы передать «человеческое тепло» бренда. В веб-дизайне появятся текучие, «растущие» интерфейсы, где кнопки будут напоминать лепестки, разворачивающиеся навстречу пользователю.

Ключевой парадокс тренда заключается в том, что «Эстетика расцвета» не про пышность. В моде будут не яркие орхидеи, а благородные классические розы в их естественной красоте. Дизайнеры интерьеров предложат концепцию «живого минимализма»: одна ветка сакуры в простой вазе станет ярче любого дорогого декора.

Социологи считают, что популярность этого направления — реакция на глобальную нестабильность. Люди хотят видеть перед собой то, что растет, дышит и меняется. «Эстетика расцвета» дарит иллюзию контроля над природой и возвращает нас к истокам, утверждая: мы выбираем жизнь, красоту и спокойствие.