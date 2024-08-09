«АБН 24»: ученые зафиксировали новый температурный рекорд в Центральной Антарктиде

Ученые станции «Восток» зафиксировали новый температурный рекорд в Центральной Антарктиде. Так, температура воздуха в самом холодном месте на планете составила -34,2 градуса. Об этом сообщило «АБН 24» .

Как уточнили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института, обычно термометры в августе на континенте показывают -67 градусов.

За минувшие дни, по данным специалистов, температура воздуха в районе станции упала до -48,8 градуса.