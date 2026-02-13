«А остальным? А нам что?» Призыв Грефа к реформе доходов чиновников взбесил россиян

Глава Сбербанка Герман Греф предложил обеспечить госслужащих «нормальными зарплатами», чтобы защитить их от «нищенского образа жизни». Это породило множество вопросов среди россиян.

Речь идет о заявлении Грефа на Первом Международном конгрессе государственного управления. Он призвал пересмотреть систему оплаты труда в госсекторе.

«Нужна реформа доходов госслужащих. Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов», — сказал глава Сбербанка.

По его мнению, человек по своей природе всегда думает об обогащении. Если обеспечить чиновников «нормальной зарплатой», а не льготами, то они не станут лезть в коррупционные схемы и злоупотреблять полномочиями.

Однако многих россиян такая постановка вопроса возмутила. В соцсетях некоторые пользователи справедливо поинтересовались, почему нужно уделять внимание благосостоянию чиновников, а не наиболее уязвимых слоях населения.

«А остальным? А нам что? Или у нас только чиновники есть хотят, а простые жители России — нет?» — спросил один из комментаторов.

Другая пользовательница в шутку предложила скинуться пенсионерам на безбедную жизнь чиновников.

«Короче, нищенствовать должны простые трудяги и пенсионеры. Кто угодно, только не чиновники», — заявила еще одна женщина.

Некоторые комментаторы отметили, что госслужащим «сколько ни дай, все равно мало будет». Нужно проконтролировать их траты, расходы их близких и друзей.

Согласно статистике, в 2026 году средний заработок российских госслужащих — около 70 тысяч рублей. Однако это голый оклад, без бонусов и премий, отметил 78.ru.