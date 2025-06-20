7Дней.ru: в день святого Феодота не рекомендуется делать предложение руки и сердца

На календаре четверг, 20 июня, и этот день насыщен различными событиями. В мире отмечают значимые даты, связанные с природными явлениями, религиозными и культурными традициями. Особое внимание уделяется людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, написал сайт 7Дней.ru .

Речь идет о Всемирном дне беженцев. Дату ввели по инициативе Генеральной ассамблеи ООН еще в 2000 году.

Также этот день посвящен заботе о животных. Астрономы выделяют летнее солнцестояние как одно из ключевых астрономических событий года.

В народной традиции с этой датой связано множество примет и обычаев. Православные христиане чтут память святого Феодота. В этот день не рекомендуется купаться в открытых водоемах, признаваться в любви и делать предложение руки и сердца. Наши предки считали, что чувства в этом случае могут угаснуть.