«7Дней.ru»: при падении телефона в снег нужно немедленно его выключить

Падение телефона в сугроб может показаться не такой уж серьезной проблемой, однако снег представляет собой скрытую угрозу для электроники. Что делать в такой ситуации, рассказал «7Дней.ru» .

Важно немедленно выключить гаджет, не проверяя его работоспособность. Затем следует держать устройство под углом, чтобы вода вытекала через разъемы. Также необходимо извлечь SIM-карту и карту памяти.

Следующий этап — сушка при комнатной температуре без использования фена или обогревателя. Для более быстрого выхода влаги можно поместить смартфон в силикагель.

Для профилактики стоит использовать зимой чехлы с заглушками для разъемов и носить телефон во внутреннем кармане куртки.