«7Дней.ru»: клиент магазина не несет ответственность за разбитый товар до оплаты

Любой посетитель магазина может столкнуться с неприятностью — случайным повреждением товара перед покупкой. Такие ситуации контролируются российским законодательством, сообщил « 7Дней.ru ».

Ответственность за случайную порчу продукта наступает только после его приобретения и оплаты на кассе. Пока сделка не завершена, собственность на товар принадлежит магазину, следовательно, именно он несет риски повреждений.

Ключевым моментом здесь является доказательство вины покупателя. Возмещение ущерба предполагается только в ситуациях, когда имеет место умышленное нарушение или грубое пренебрежение правилами поведения. Если происшествие случилось непреднамеренно, клиент не обязан компенсировать потери продавца.