«7Дней.ru»: использование грязного секатора — распространенная ошибка при обрезке роз весной
Садоводы-любители часто сталкиваются с проблемами при уходе за розами, особенно во время весенней обрезки. Многие из них допускают типичные ошибки, которые могут существенно повлиять на цветение растений, сообщил «7Дней.ru».
Некоторые садоводы оставляют длинные пенечки после обрезки, думая, что это поможет сохранить запас. Однако такие пенечки часто засыхают, становятся источником гнили и служат воротами для грибковых болезней. Чтобы предотвратить эти проблемы, необходимо обрезать побег в пяти-семи миллиметрах от почки, делая срез под углом 45 градусов.
Еще одна частая ошибка — использование грязного инструмента. Садоводы нередко используют секатор без должной обработки, что приводит к распространению болезней. Чтобы избежать этого, рекомендуется протирать секатор спиртом, раствором хлоргексидина или средством с хлоркой перед каждым новым кустом.