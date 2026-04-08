Садоводы-любители часто сталкиваются с проблемами при уходе за розами, особенно во время весенней обрезки. Многие из них допускают типичные ошибки, которые могут существенно повлиять на цветение растений, сообщил «7Дней.ru» .

Некоторые садоводы оставляют длинные пенечки после обрезки, думая, что это поможет сохранить запас. Однако такие пенечки часто засыхают, становятся источником гнили и служат воротами для грибковых болезней. Чтобы предотвратить эти проблемы, необходимо обрезать побег в пяти-семи миллиметрах от почки, делая срез под углом 45 градусов.

Еще одна частая ошибка — использование грязного инструмента. Садоводы нередко используют секатор без должной обработки, что приводит к распространению болезней. Чтобы избежать этого, рекомендуется протирать секатор спиртом, раствором хлоргексидина или средством с хлоркой перед каждым новым кустом.