«7Дней.ru»: интерес к сплетням и излишняя самоуверенность на новой работе могут навредить

На новой работе всегда есть вероятность быстро потерять уважение коллег. Какие ошибки не прощают новичкам, рассказал « 7 Дней.ru ».

В топ попала излишняя самоуверенность. Демонстрация уровня профессионализма, а также нежелание принимать помощь коллектива способны серьезно испортить отношения с другими сотрудниками.

Еще одна частая ошибка — проявление интереса к сплетням. Хотя бы на первое время стоит отказаться от привычки обсуждать окружающих.