«7Дней.ru»: интерес к сплетням и излишняя самоуверенность на новой работе могут навредить
На новой работе всегда есть вероятность быстро потерять уважение коллег. Какие ошибки не прощают новичкам, рассказал «7 Дней.ru».
В топ попала излишняя самоуверенность. Демонстрация уровня профессионализма, а также нежелание принимать помощь коллектива способны серьезно испортить отношения с другими сотрудниками.
Еще одна частая ошибка — проявление интереса к сплетням. Хотя бы на первое время стоит отказаться от привычки обсуждать окружающих.
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