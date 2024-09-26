«7Дней.ru»: интерес к сплетням и излишняя самоуверенность на новой работе могут навредить

На новой работе всегда есть вероятность быстро потерять уважение коллег. Какие ошибки не прощают новичкам, рассказал «7 Дней.ru».

В топ попала излишняя самоуверенность. Демонстрация уровня профессионализма, а также нежелание принимать помощь коллектива способны серьезно испортить отношения с другими сотрудниками.

Еще одна частая ошибка — проявление интереса к сплетням. Хотя бы на первое время стоит отказаться от привычки обсуждать окружающих.

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