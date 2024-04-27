7Дней: в Лазареву субботу нельзя обижать лис и ворон, чтобы не навлечь беду | 360°

Общество 27 апреля 2024, 16:03 7Дней: в Лазареву субботу нельзя обижать лис и ворон, чтобы не навлечь беду

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Во время празднования Лазаревой субботы, которая в этом году пришлась на 27 апреля, православные верующие вспоминают, как Иисус воскресил праведного Лазаря после его погребения. Об этом написало издание 7Дней.

В этот день священнослужители надевают белую одежду и во время вечерней службы освещают вербу. На следующий день празднуется Вербное воскресенье.

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Людям, соблюдающим пост, 27 апреля можно сделать небольшие послабления в питании, например, съесть красную икру и выпить бокал вина. Предки говорили, что в Лазареву субботу нельзя обижать лис и ворон, а также сплетничать о других людях, чтобы не навлечь на свой дом беду.